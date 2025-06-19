Bilecik, U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapacak
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, 24-27 Haziran tarihleri arasında Bilecik'te düzenlenecek U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları hakkında bilgi verdi.
Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, kenttin U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları ev sahipliği yapacağı söyledi.
Bilecik, 24-27 Haziran tarihleri arasında U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları ev sahipliği yapacak. Turnuvanın detayları hakkında bilgi veren ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Bilecik Sentetik Saha'da oynanacak olan turnuva 4 gün sürecek. Turnuvaya İstanbul ve Bursa'dan 2 takım, Yalova ve Eskişehir'den 1'er takım katılacak" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor