Haberler

U16 Gençler Ligi'nde çekişme devam ediyor

U16 Gençler Ligi'nde çekişme devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11. haftada Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Kulübü yenilmezliğini sürdürerek liderliklerini devam ettirdi. Osmanelispor, Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-2, 1299 Bilecikspor ise Vitraspor'u 4-2 mağlup etti.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, Osmanelispor ve 1299 Bilecikspor Kulübü yenilmezliğini sürdürüyor.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11'inci haftasında oynanan 4 müsabakada fileler 12 kez havalanırken, Güneşspor haftayı BAY geçti. Ligin 11'inci haftasında Osmanelispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 4-2 yener, 1299 Bilecikspor Kulübü de kendi evinde Vitraspor'u 4-2'lik skorla geçti. Söğütspor ligden çekilen Ertuğruspor karşısında 3-0 hükmen sayıldı. 1maçı fazla Osmanelispor ligde 10'da yaparak 30 puanla liderliğini sürdürürken, 1 maçı eksik 1299 Bilecikspor Kulübü de 9'da 9 yaparak 27 puanla liderin takipçisi oldu. Vitraspor 15, Bilecik Gençlerbirliği Spor ve Söğütspor 12'şer puanla lideri takip etti.

Ligin 12'inci haftasında 31 Ocak Cumartesi günü Söğütspor-Güneşspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor-1299 Bilecikspor Kulübü maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak

Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı
Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak

Elektrik bağlantılarında milyonları ilgilendiren değişiklik
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi