Bilecik U14 Gençler Ligi'nde Vitraspor zirveye 1 adım daha yaklaştı
Bilecik U14 Gençler Ligi 15. hafta sonuçları sonrasında Vitraspor, 8-0'lık galibiyetle liderle arasındaki puan farkını korudu. Ligin sıralamasında 1299 Bilecik Spor Kulübü 40 puanla liderken, Vitraspor 39 puanla takipte. Önümüzdeki hafta maçlar heyecanla bekleniyor.
Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 15'inci hafta geride kalırken, Vitraspor zirveye 1 adım daha yaklaştı.
Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 15'inci haftasında oynanan 4 müsabakada filelere 20 kez havalanırken, Bilecik Futbol Akademispor-1299 Bilecik Spor Kulübü maçı iler bir tarihe ertelendi. Ligin 15'inci haftasında Vezirhanspor kendi evinde 1963 Başakspor'u 2-1'lik skorla geçerken, Vitraspor kendi evinde Söğütspor'u 8-0 yendi. Güneşspor kendi evinde 4 Eylülspor'a 6-0 yenilirken, Osmanelispor kendi evinde Bozüyükspor'u 3-0'lık skorla geçti. Bu sonuçlar sonrasında bir maçı eksik 1299 Bilecik Spor Kulübü 40 puanal liderliğini sürdürüken, Vitraspor 39 puanla lideri takip etti. Yine 1 maçı eksik Bilecik Futbol Akademispor 31 puanla, Osmanelispor 8 puanla haftayı bitirdi.
Ligin 16'ıncı haftasında Cumartesi günü Güneşspor-Vitraspor, Bozüyükspor-4 Eylülspor, Bilecik Futbol Akademispor-Vezirhanspor, 1963 Başakspor-Osmanelispor ve Söğütspor-1299 Bilecik Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK