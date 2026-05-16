Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecikspor Kulübü farklı kazandı

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı. A, B ve C gruplarında 6 maçta 34 gol atılırken, 1299 Bilecikspor, Vezirhanspor'u 4-1 mağlup etti. Vitraspor, 4 Eylülspor ve Bozüyük Gücüspor liderliklerini sürdürdü.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A, B ve C gruplarında ikici hafta geride kalırken, 1299 Bilecikspor Kulübü, Vezirhanspor'u 4-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A,B ve C gruplarında ikici haftasında oynanan 6 müsabakada fileler 34 kez havalandı. A Grubu'nda ligin ikinci haftasında oynanan müsabakalarda Vitraspor, Gölpazarıspor deplasmanından 7-0'lık skorla dönerken, Osmanelispor kendi evinde Lefkebirlik Spor'a 5-1 yenildi. Ligde 2'de 2 yapan Lefkebirlik Spor ve Vitraspor 6'şar puanla liderliği paylaşırken, Osmanelispor ve Gölpazarıspor ligde henüz puanla tanışamadı.

B Grubunda 4 Eylülspor, Ertuğrulspor deplasmanından 9-0'lık skorla galibiyet alırken, 1299 Bilecikspor Kulübü kendi evinde Vezirhanspor karşısında 4-1 kazandı. Ligde 2'de 2 yapan 4 Eylülspor 6 puanla liderliğe yükseldi ve 3'er puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü ile Vezirhanspor lideri takip etti. Söğütspor bu haftayı BAY geçerken Ertuğrulspor ve Söğütspor henüz puanla tanışamadı.

C Grubu'nda ise, ligin flaş takımı Bozüyük Gücüspor, Bilecik'te Bilecik Futbol Akademispor'u 1-0'lık skorla yendi. Pazaryerispor kendi evinde Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanla tanıştı. Ligde 2'de 2 yapan Bozüyük Gücüspor 6 puanla liderliğe yükselirken 3'er puanlı Bilecik Futbol Akademispor ve Pazaryerispor lideri takip etti. Bilecik Gençlerbirliği Spor ise ligde henüz puan alamadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
