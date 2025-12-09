Bakan Yardımcısı Eminoğlu'na stat için dosya

Bir takım ziyaretler için Bilecik'e gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'na bitmeyen stadı gezmezken, detaylı bir dosya verildi.

Dr. Enes Eminoğlu, ilk olarak Bilecik Valiliği ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyaret etti. Son olarak Bilecik Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Eğitime Destek Platformu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

11 yıldır yapılamayan stat

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı 2021 Haziran ayında yıkılırken, yeni stadın inşaat çalışmaları 2021'in Kasım ayında başlanmıştı. Yıllardır bitmeyen Edebali Stadı'nda iş süresi 550 gün olarak da belirlenmişti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu'nun Bilecik ziyareti kapsamında yıllardır bitmeyen stadyumda inceleme yapmazken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir tarafından inşaat çalışmaları yavaş ilerleyen stadyum için detaylı bir dosya verildiği öğrenildi. - BİLECİK