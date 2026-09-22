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Bilecik'te U14 ve U15 Gençler Ligi kuraları çekildi, lig 14-15 Kasım'da başlıyor

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Bilecik'te U14 ve U15 Gençler Ligi kuraları çekildi, lig 14-15 Kasım'da başlıyor
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Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu öncesi U14 ve U15 Gençler Ligi kuraları çekildi. U14 Ligi'ne 11 takım katılırken A ve B grupları oluşturuldu, lig 14-15 Kasım'da başlayacak.

Bilecik'te 2026-2027 futbol sezonu öncesi U14 ile U15 Gençler Ligi kuraları çekilirken, lig 14-15 Kasım tarihinde başlayacak.

İstasyon Spor Salonu'nda yapılan U14 ile U15 Gençler Ligi teknik toplantı ve kura çekimine Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına İl Tertip Komitesi Üyesi Leyla Bayrak ve takım başkanları ile yöneticileri katıldı. Yapılan teknik toplantıda U14 Gençler Ligi'ne 11 takım katılırken, A ve B Grupları olarak ayrıldı. A Grubu'nda Bozüyük Gücüspor, 4 Eylülspor, Lefke Birlikspor, BFA, Osmanelispor yer aldı. B Grubu'nda ise; 1299 Bilecikspor Kulübü, Vitraspor, Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliğispor, Vezirhanspor ve 1969 Bilecikspor yer aldı. 14-15 Kasım günlerinde başlayacak ligin A Grubu'nda ilk hafta Bozüyük Gücüspor-BFA, Lefke Birlikspor-4 Eylülspor karşı karşıya gelirken, ilk haftayı Osmanelispro BAY geçecek.

İlk hafta Bilecik derbisi oynanacak

B Grubu'nun ilk haftasında Bilecik'in iki takımı 1969 Bilecikspor-1299 Bilecikspor Kulübü karşı karşıya gelecek. İlk haftada Vezirhanspor kendi evinde Vitraspor konuk ederken, Söğütspor ile Bilecik Gençlerbirliğispor karşı karşıya gelecek.

Takımlara başarılar diledi

Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Nusret Tosun, çekilen kuralar sonrasında 2026-2027 futbol sezonu U14 ile U15 Gençler Ligi'ne katılımların iyi olduğu söyleyerek, sakatlıksız, dostluk ve kardeşlik içinde bir lig temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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