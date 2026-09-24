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Bilecik'te kız yurdunda yeni öğrencilere müzikli 'Hoş Geldin' etkinliği düzenlendi.

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Bilecik'te kız yurdunda yeni öğrencilere müzikli 'Hoş Geldin' etkinliği düzenlendi.
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Bilecik'te Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yeni dönemde yurda yerleşen öğrenciler için müzikli 'Hoş Geldin' etkinliği düzenlendi. Gençlik Merkezi gitar eğitmeni ve kursiyerlerinin sahne aldığı etkinlikte öğrenciler şarkılara eşlik edip yeni arkadaşlıklar kurdu.

Bilecik'te Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda yeni eğitim öğretim döneminde yurda yerleşen öğrenciler için müzikli 'Hoş Geldin' etkinliği düzenlendi.

Yeni öğrencilerin birbirleriyle tanışması, kaynaşması ve yurt hayatına güzel bir başlangıç yapması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik Merkezi gitar eğitmeni ve kursiyerleri sahne aldı. Öğrenciler seslendirilen şarkılara eşlik ederken, müzik ve sohbet eşliğinde keyifli anlar yaşandı. Etkinlikte öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, gençlerin yurt hayatında kendilerini yalnız hissetmemeleri ve sosyal faaliyetlerle yeni arkadaşlıklar kurmalarının önemine dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Yurtlarımızı sadece barınma alanı olarak değil, gençlerimizin güzel hatıralar biriktireceği yaşam alanları olarak görüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz için başarılı ve güzel geçmesini diliyor, ilimize gelen tüm gençlerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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