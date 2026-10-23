Bilecik'te kız öğrenci yurdunda Kafkas ekibi dans gösterisi sundu

Bilecik'te öğrenci yurdunda Kafkas rüzgarı esti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda etkinlik düzenlendi. Düzenlenen programda, Kafkas ekibi sahne aldı. Ekibin sergilediği dans gösterisi öğrencilerden ilgi görürken, Gençlik Merkezi Müzik Ekibi de seslendirdiği eserlerle etkinliğe renk kattı. Müzik ve dansın bir araya geldiği programda öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

"Müzik ve dansla dolu böyle güzel bir akşam yaşanmasından mutluluk duyuyoruz"

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelmesi, yeni deneyimler kazanması ve güzel anılar biriktirmesi bizim için çok değerli. Öğrenci yurdumuzda müzik ve dansla dolu böyle güzel bir akşam yaşanmasından mutluluk duyuyoruz. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen ekiplerimize ve katılım sağlayan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sunan, birlik ve beraberliklerini güçlendiren faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı