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Bilecik'te Gençlik ve Spor personeli asli kadroya geçiş için yemin etti

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Bilecik'te Gençlik ve Spor personeli asli kadroya geçiş için yemin etti
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sözleşmeli personel için asli kadroya geçiş ve yemin töreni düzenlendi. 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında memur kadrolarına atanan personel, İl Müdürü Ramazan Demir'in katıldığı törende yemin etti.

Bilecik'te memur kadrosuna geçen personeller yemin etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan çalışanlar için Asli Kadroya Geçiş ve Yemin Töreni düzenlendi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yaparken memur kadrolarına atanan personel yemin etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Personelimizin asli kadroya geçişinin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni görevlerinde başarılar diliyor, kurumumuza ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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