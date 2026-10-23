Bilecik'te genç kızlar basketbolda dereceye giren takımlar kupa ve madalya aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik'te potanın genç yıldızları ödüllerine kavuştu.

Bilecik'te düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları sona erdi. Parkede mücadele eden genç sporcuların karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarına kavuştu. Okul sporları kapsamında gerçekleştirilen Genç Kızlar Basketbol Müsabakaları, takımların dereceye girebilmek için verdiği mücadeleye sahne oldu. Müsabakaların tamamlanmasının ardından başarılı takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyonda emeği geçenlere ve müsabakalara katılan sporculara teşekkür ederek, "Okul sporları, gençlerimizin sporla iç içe büyümesi, takım ruhunu benimsemesi ve kendilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıyor. Potada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Müsabakalara katılan öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı