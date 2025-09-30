Haberler

Bilecik'te Avrupa Spor Haftası Kutlandı; Bisiklet Turu Düzenlendi

Bilecik'te Avrupa Spor Haftası Kutlandı; Bisiklet Turu Düzenlendi
Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet turuna 7'den 70'e birçok bisiklet tutkunu katıldı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz, etkinlikte sporun birleştirici gücünden bahsetti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Avrupa Spor Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz yönetimindeki 7 ila 70 yaşındaki çok sayıda bisiklet tutkunu, Gençlik Merkezi önünden başlayıp 2 kilometrelik bisiklet turunu gerçekleştirdi.

Akyüz, turun ardından yaptığı açıklamada, "Yol Senin, Güç Sende" mottosuyla Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenledikleri bisiklet turunda, sağlıklı yaşam için hep birlikte pedal çevirdiklerini belirterek, "Sporun birleştirici gücüyle buluştuk, hareketin keyfini doyasıya yaşadık." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Spor
