Bilecik'te Avrupa Spor Haftası Kutlandı; Bisiklet Turu Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Avrupa Spor Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfü Akyüz yönetimindeki 7 ila 70 yaşındaki çok sayıda bisiklet tutkunu, Gençlik Merkezi önünden başlayıp 2 kilometrelik bisiklet turunu gerçekleştirdi.

Akyüz, turun ardından yaptığı açıklamada, "Yol Senin, Güç Sende" mottosuyla Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenledikleri bisiklet turunda, sağlıklı yaşam için hep birlikte pedal çevirdiklerini belirterek, "Sporun birleştirici gücüyle buluştuk, hareketin keyfini doyasıya yaşadık." dedi.