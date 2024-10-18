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Bilecik'te Amatör Spor Kulüpleri Sezon Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik'te Amatör Spor Kulüpleri Sezon Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 2024-2025 sezonu için yapılan sezon açılış toplantısını Pazaryeri'nde gerçekleştirdi. Vali Şefik Aygöl, centilmenlik ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2024-2025 sezonu amatör spor kulüpleri sezon açılış toplantısı, Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl, Pazaryeri Beytepe Tesisleri'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, kulüplerin kardeşlik ve centilmenlik içinde başarılı bir sezon geçirmelerini diledi.

Geçen sezon bazı üzücü olaylar yaşandığını hatırlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"Hepimiz aynı yörenin çocuklarıyız. Kardeşlik varken şiddeti asla hoş görmeyiz. Bu yıl centilmence güzel bir sezon geçeceğine inanıyorum. Gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde spor yaparak değerlendirmelerini istiyoruz. Gençlerimizi spor sahalarına çekerek, zararlı alışkanlıklardan koruyarak, sağlam karakterli, ruhen ve bedenen sağlığı yerinde sportmen nesiller yetiştireceğiz. Sporun ve müsabakaların, kardeşliğimizin ve birliğimizin pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum."

Pazaryeri Belediye Başkanı ve Pazaryeri Spor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin de kulüp ve takım sayılarının artmasını istediklerini belirtti.

Çocukların, gençlerin hedeflerinin olması gerektiğini anlatan Tekin, "Altyapılardan daha üst liglere ve milli takıma kadar yükselmelerini istiyoruz. Belediyeler olarak, spora ve sporcuya önem veriyoruz. Gençleri kazanmamızın yolu spordan ve spor tesislerinden geçiyor. Gençlerimizin birçok yeteneği var, bunları değerlendirmeliyiz." ifadesini kulandı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ise bu tür toplantıların amacının, kulüp başkanları ve yöneticilerin birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmaları olduğunu dile getirerek, "2024-2025 sezonunun kazasız belasız geçmesini temenni ediyor, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." dedi.

Görüş alışverişinde bulunulması ve kulüp yöneticilerinin eksiklikleri konusunda destek taleplerinin alınmasıyla sona eren toplantıya, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul ve spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Spor

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