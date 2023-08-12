Bilecik Spor Kulübü Taraftar Grubu Belekoma Tayfa'da Görev Dağılımı Yapıldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa'da görev dağılımı yapıldı. Grup üyeleri, 2023-2024 futbol sezonu öncesi takıma tam destek olacaklarını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa'da görev dağılımı oldu.

Kulüp binasında geçen gün Belekoma Tayfa Grup Başkanı Samet Avcı başkanlığında toplanan grup üyeleri 2023-2024 futbol sezonu öncesi toplanarak görev dağılımı yaptı. BAL liginde içerde dışarda bütün maçlara giderek takıma tam destek olacağı belirten Belekoma Tayfa Grup Başkanı Samet Avcı, yeni sezonda taraftarları maçlara desteğe davet etti.

Yapılan toplantı sonrası Grup Başkanı Samet Avcı, Başkan Yardımcısı Orkun Emir, Basın Sözcüsü Oğuzhan Kundala, tribün liderleri Mert Pekcan, Oğuz Ceylan, medya sorumluları Sunay Danacı Emre Duba, üniversite temsilcileri Ersel Başkaya, Alper Badak, Berkay Dinç, temsilcilikler sorumlusu Gökalp Aslan, lise temsilcileri Yunus Yıldırgan Uygar Tupan Mehmet Ayyıldız, etkinlik-projeler komitesi Murat Paşalı Muhammet Ayyılmaz Enes Ünal, davulcular Gökhan Dal Enes Çetin, taraftar ürün sorumluları Muhammed Ayyılmaz Kudret Akdaş Özberk Öndersen, grafik tasarım Sunay Danacı bayrak ve pankart sorumluları Doğan Şalar Ramazan Gülendağı Ercan Çekmen Arda Koman Orhan Can Yağcı Muhsin Ceyhan Ali Arda Ayhan Kerem Usta oldu. - BİLECİK