Bilecik spor haberi: Yalovaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bilecik 1969 Spor'u penaltılarla geçti

Bilecik haberler... Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bilecik 1969 Spor Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Yalovaspor'a penaltılarla kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bilecik 1969 Spor Kulübü kendi saha ve seyircisi önünde normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Yalovaspor'a penaltılarla kaybetti. Karşılaşma sonrası Yalovaspor taraftarları ile emniyet güçleri arasında tansiyon yükseldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampüs Stadı'ndan oynanan Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bilecik 1969 Spor, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Yalovaspor'a penaltılarla 3-1 yenilerek kupaya ilk turda veda etti. Bilecik 1969 Spor Kulübü taraftar desteğini de arkasına alarak maça iyi başladı. Maçın ilk yarısında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla bitti. Maçın ikinci yarısında bulduğu net pozisyonları değerlendiremeyen Bilecik 1969 Spor'un bir topu da direkten döndü. Gelişen nadir Yalovaspor ataklarından sonuç çıkmayınca maç 0-0'lık skorla sona erdi. Maç 15'er dakikalık uzatmaya giderken 100. dakikada gelişen bir Yalovaspor atağında ceza sahasına yapılan ortayı düzgün bir kafa vuruşuyla ağlara gönderen Doğukan Karafazlıoğlu durumu 1-0'a getirdi. Uzatma devresinin 116. dakikasında gelişen bir Bilecik 1969 Spor atağında Eren Özaydemir durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu golden sonra uzatma dakikalarında başka gol olmazken, müsabaka penaltılara gitti. Bilecik 1969 Spor ilk 2 penaltı atışında birini direğe birini de dışarı atınca Yalovaspor maçı penaltılarla 3-1 kazanarak, bir üst tura yükseldi.

Maçın sonrasında Yalovaspor taraftarları taşkınlık yapınca emniyet güçleriyle aralarında tansiyon yükseldi. Araya Yalovaspor Kulüp Başkanı girerken, olaylar yaklaşık 10 dakika sürdü. Maç sonunda Yalovaspor cephesinde büyük sevinç yaşanırken, Bilecik 1969 Spor Kulübü oyuncuları adeta yıkıldı. Taraftarların maç sonunda büyük destek verdiği Bilecik 1969 Spor Kulübü oyuncularından bazıları gözyaşlarını tutamadı. - BİLECİK