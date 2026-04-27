Bilecik'te, 2016 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilecik Kolej Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 10 yılda 130 sporcuya ulaştı.

Valilik öncülüğünde kızların da futbol oynamalarına imkan sağlamak amacıyla 2016 yılında 6 sporcuyla kurulan kulüp, 130 sporcuyla yeşil sahalarda boy gösteriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan futbol antrenörü Ozan Çağrı Gül öncülüğünde TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Bilecik Kadın Futbol Takımı, 3 Mayıs'taki karşılaşmalarda 2. Lige çıkmak antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik direktör Ozan Çağrı Gül, AA muhabirine, başlangıçta farklı yaş gruplarındaki sporcuların birlikte antrenman yaptığını dile getirerek, sporcu sayısının artmasıyla yaş grubuna göre takım oluşturduklarını söyledi.

Sporculardan Özlem Aktaş'ın 2019 yılında Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımına davet edilmesinin takım için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Gül, gelişmenin kulübe olan ilginin arttığını dile getirdi.

Gül, 2019'dan itibaren Bilecikspor Kulübü adına liglere katılmaya başladıklarını ve şu an Bilecik Kolej Spor Kulübü olarak TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ettiklerini aktararak, "Bugün 130 kız sporcunun yer aldığı kulüpte 4 antrenör eşliğinde haftanın 4-5 günü antrenman yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın daha fazla maç yapması ve gelişmesi. Bu nedenle hedefimiz 2. Lig'e yükselmek. Bunu başardığımızda 3. Lig'de ikinci bir takım kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

En büyük başarılarının çocukları sosyal medya gibi birçok bağımlılıktan uzaklaştırıp sahaya getirmek olduğunu aktaran Gül, "Bizim amacımız aslında iyi futbol oynamak, çocuklarımızı daha fazla müsabaka yaptırmak. Son zamanlarda yaşanan olaylar gösteriyor ki bizim yaptığımız iş kutsal ve sorumluluklar getiriyor." dedi.

Takım oyuncularından 16 yaşındaki Zeynep Azra Ergün de futbola pandemi döneminde başladığını belirterek, "Hedefimiz en iyisi olmak. Spor beni kötü alışkanlıklardan ve kötü çevreden koruyor. Buradaki arkadaş ortamım da çok iyi." ifadesini kullandı.

Orta saha oyuncusu 16 yaşındaki Eflin Şerifoğlu da futbola kulübün sosyal medya üzerinden gördüğü paylaşımlarla başladığını anlattı.