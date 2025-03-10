Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı

Bilecik'in Judo Sporcuları Avrupa Kupası'nda Mücadele Edecek

Bilecik'in Judo Sporcuları Avrupa Kupası'nda Mücadele Edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in başarılı judo sporcuları, Antalya'da düzenlenecek 'Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda Bilecik'i temsil edecek. Sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'den motivasyon ziyareti aldı.

Bilecik'in başarılı judo sporcuları 'Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda' Bilecik'i temsil edecek.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek olan Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası'nda Bilecikli sporcular 48 kilogramda Fatmanur Uçar, 60 kilogramda Yiğit Topal ve 90 kilogramda Muzaffer Buğra Sezer katılacak. Sporcular ve antrenörleri şampiyona öncesi Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e motivasyon ziyareti gerçekleşti. Demir sporculara başarılar dileyerek, "Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan 57 kilogramda Türkiye Şampiyonu Buğlem Heybetoğlu ve 73 kilogramda Türkiye Üçüncüsü Ahmet Buğra Kısa da ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında, genç sporcuların başarıları kutlandı ve kendilerine moral motivasyonu sağlandı. Judo sporcularımız ve antrenörümüzün, Avrupa Kupası'nda ve gelecekteki tüm müsabakalarda başarılarını sürdürmelerini diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
img

Çadırda başladı, koca bir fabrikaya dönüştü
img

Takımın yarısını birden gönderecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da ele geçirildi! Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı

Üzeri saf altın, 1.5 milyon dolara satacaklardı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza

Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Oyunu artıran tek bir parti var
Süper Lig devinden Arda Turan bombası

Süper Lig devinin başına geçiyor
Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş

Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu aynı şekilde öldürülmüş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.