Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, hakeme yapılan saldırıya tepki gösterdi

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, dün oynan liselerarası futsal maçında bir öğretmen, maç sonunda hakeme yumrukla saldırıya uğramasına tepki gösterdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Erkek ve Kız Futsal müsabakalarında, ikinci bir Halil Umut Meler vakası yaşandı. Bozüyük Spor Salonu'nda oynanan erkekler futsal müsabakasında dün Zehra Ulusoy MTAL ile Bozüyük Fen Lisesi öğrencileri karşılaştı. Maç bitmesinin ardından Bozüyük Fen Lisesi öğretmeni, hakem Hüseyin Yanarsönmez'e doğru yönelerek yumruk attı. Darp edilen Hakem Hüseyin Yanarsönmez, öğretmenden şikayetçi oldu.

"Bunu kabul edemeyiz"

Yaşanan olay sonrası Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, "Dün Bozüyük Spor Salonu'nda oynanan erkekler futsal müsabakasında dün Zehra Ulusoy MTAL ile Bozüyük Fen Lisesi futsak müsabakası sonrası halem kardeşimiz Hüseyin Yanarsönmez bir şiddete maruz kalmış. Yaşanan bu şiddet sonrası İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Bilecik Şubesi temsilcileriyle bir araya geldik. Burada 02 Mart 2024 tarihine kadar hiçbir resmi ve özel müsabakaya çıkmama kararı alındı. Yaşanan bu olayı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Sahada olan şiddete karşıyız ve hakemlerin yanında olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi. - BİLECİK