Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu - Haberler

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Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu

Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Olağan Genel Kurulu ve başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Olağan Genel Kurulu ve başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen seçimde Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Başkanlığına CHP'li meclis üyesi Ahmet Korkmaz seçildi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da seçim programına katılarak, seçilen yeni Başkan Ahmet Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Bilecik Belediyesi olarak spora ve eğitime her zaman imkanlar ölçüsünde katkı vermeye devam edeceklerini belirten Başkan V. Subaşı "Gerçekleştirilen seçimler sonucu başkanlığa seçilen Başkan Ahmet Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerinin Bilecik sporu adına güzel çalışmalar gerçekleştireceklerine inanıyorum. Birçok branşta faaliyet gösteren kulübümüze yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

Ahmet Korkmaz'ın başkanlığını yapacağı Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Başkan Yardımcısı Soner Olgun olurken, yönetim kurulu üyeleri ise Vahdettin Tetik, Atakan Sarıgül, Sabri Özlü, Tolga Dedeoğlu ve Hakan Yavuz oldu.

Öte yandan Bilecik Belediyesi Spor ve Gençlik Kulübü Başkanlığına şuan Bilecik Belediye Başkan Vekili olan Melek Mızrak Subaş yürütüyordu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Münir Karaloğlu Ahmet Korkmaz gençlik Bilecik Spor Haberler

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