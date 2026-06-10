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Bilecik 2. Amatör Lig'de 4'üncü hafta geride kaldı

Bilecik 2. Amatör Lig'de 4'üncü hafta geride kaldı
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Bilecik 2. Amatör Lig'de 4. hafta geride kalırken, A Grubu'nda Kandillispor liderliğini sürdürdü, Kurtköyspor farklı kazandı. B Grubu'nda ise 1299 Bilecik Spor Kulübü lider konumda. Haftada toplam 17 gol atıldı.

Bilecik 2. Amatör Lig'de 4'üncü hafta geride kalırken, nefes kesen mücadelelerde 17 kez fileler havalandı.

Bilecik 2. Amatör Lig A Grubu'ndan 4'üncü haftasında Kandillispor, Bozüyük Gücüspor karşısında 1-0'lık skorla dönerken, Kurtköyspor, Güneşspor deplasmanından 9-2'lık skorla farklı kazandı. Bu sonuçlar sonrasında Kandillispor 10 puanla liderliğini sürdürürken, Kurtköyspor 9, Bozüyük Gücüspor 4 puanla lideri takip etti. Güneşspor'un ise ligde henüz puanı bulunmuyor. Ligin 5'inci haftasında 14 Haziran pazar günü Kurtköyspor- Bozüyük Gücüspor ve Kandillispor-Güneşspor karşı karşıya gelecek.

1299 Bilecik Spor Kulübü liderliğini sürdürdü

Bilecik 2. Amatör Lig B Grubu'ndan 4'üncü haftasında Gölpazarıspor kendi evinde Bayırköyspor'u 1-0'lık skorla geçti. 1299 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde Vezirhanspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçlar sonrasında 1299 Bilecik Spor Kulübü 8 puanla liderliği sürdürüken, 6 puanlı Gölpazarıspor, 5 puanlı Vezirhanspor ve 1puanlı Bayırköyspor lideri takip etti. Ligin 5'inci haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Vezirhaspor-Gölpazarıspor ve Bayırköyspor-1299 Bilecik Spor Kulübü maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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