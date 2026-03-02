Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti
FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in bir süre önce öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı. İşte yeni ofsayt kuralı ve geçerli olacağı tarih...
- FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in önerdiği yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı.
- Yeni kurala göre, bir hücum oyuncusu yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiğinde ofsayt sayılacak ve vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.
- Onaylanan yeni ofsayt kuralı, Kanada Premier Ligi'nde test edilecek ve başarılı olursa 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanacak.
Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılmasının ardından Haziran 2018'de FIFA'da Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan 76 yaşındaki Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı.
OFSAYT KURALININ DEĞİŞİMİ ONAYLANDI
Ofsayt kuralında yapılan yeni düzenlemeye göre; Bir hücum oyuncusu, yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilemeyecek.
YENİ KURAL KANADA PREMIER LİGİ'NDE TEST EDİLECEK
The Times'ın haberine göre; Onaylanan bu yeni kural kısa süre içerisinde ilk öncelikli olarak Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Test başarılı olursa, ofsayt kuralı 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.