Haberler

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in bir süre önce öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı. İşte yeni ofsayt kuralı ve geçerli olacağı tarih...

  • FIFA Geliştirme Direktörü Arsene Wenger'in önerdiği yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı.
  • Yeni kurala göre, bir hücum oyuncusu yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiğinde ofsayt sayılacak ve vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilmeyecek.
  • Onaylanan yeni ofsayt kuralı, Kanada Premier Ligi'nde test edilecek ve başarılı olursa 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanacak.

Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılmasının ardından Haziran 2018'de FIFA'da Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan 76 yaşındaki Fransız teknik adam Arsene Wenger'in öneride bulunduğu yeni ofsayt kuralı resmen onaylandı.

OFSAYT KURALININ DEĞİŞİMİ ONAYLANDI

Ofsayt kuralında yapılan yeni düzenlemeye göre; Bir hücum oyuncusu, yalnızca son savunma oyuncusunu tamamen geçtiği durumda ofsayt sayılacak ve artık vücudun herhangi bir parçasına bakılarak karar verilemeyecek.

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

YENİ KURAL KANADA PREMIER LİGİ'NDE TEST EDİLECEK

The Times'ın haberine göre; Onaylanan bu yeni kural kısa süre içerisinde ilk öncelikli olarak Kanada Premier Ligi'nde test edilecek. Test başarılı olursa, ofsayt kuralı 2027/28 sezonundan itibaren tüm dünyada adım adım uygulanmaya başlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Seçil Erzan, futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı! Arda Turan'la ilgili flaş iddia

Futbolculara yaptığı ödemeleri tek tek anlattı
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı

Sakatlığı sonrası kulüp içinde ortalığı karıştırdı
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

Şoke eden karar! Sadettin Saran'a bakanlıktan izin çıkmadı
Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren İngiltere merkezli şirket petrol üretimini durdurdu

Sınırımızın hemen yanındaki petrol şirketi üretimi durdurdu