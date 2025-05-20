Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Finaline Hazırlanıyor

Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Finaline Hazırlanıyor
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İngiltere'nin Tottenham ile Manchester United takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Bilbao'da hazırlıklar tamamlandı. Şehrin önemli bölgelerinde taraftar alanları oluşturuldu, etkinlikler düzenlendi ve güvenlik önlemleri alındı.

İngiltere'nin Tottenham ile Manchester United takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak Bilbao'da karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Final hazırlıkları sadece maçın oynanacağı San Mames Stadı'yla sınır kalmazken, Bilbao'da meydanlar ve özellikle "fan zone"lar, binlerce futbolseverin buluşma noktası haline geldi.

UEFA ve Bilbao'daki yerel yetkililerin iş birliğiyle taraftar alanları, şehrin en önemli bölgelerine kuruldu.

Bilbao'nun en önemli bölgeleri arasında yer alan Moyua Meydanı ile Gran Via Caddesi üzerindeki çeşitli bölgeler, UEFA Avrupa Ligi temasıyla süslenirken vatandaşlar için çeşitli eğlence alanları oluşturuldu.

İngiliz ve İspanyol futbolseverler, ağırlıklı olarak Guggenheim Müzesi'nin de bulunduğu Nervion Nehri etrafında UEFA'nın resmi ortaklarının oluşturduğu "fan zone"lardaki interaktif etkinliklerde vakit geçirirken, çocuklara yönelik oyun alanları ve taraftarların hatıra fotoğrafı çektirmesi için oluşturulan bölümler dikkati çekti.

Maç günü 50 binden fazla futbolseverin Bilbao'da olması beklenirken İngiliz taraftarlar, ağırlıklı olarak maçtan bir gün önce şehre gelmeye başladı. Stat etrafında, çeşitli etkinlik bölgelerinde ise polisler ve özel güvenlik ekipleri şehrin güvenliğini sağladı.

Ayrıca şehrin bazı bölgelerindeki alanlar trafiğe kapatılırken, toplu taşımanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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