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Bigaspor transferde 3 oyuncuyla imzaladı

Bigaspor transferde 3 oyuncuyla imzaladı
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3'üncü Lig'in yeni ekibi Bigaspor, dış transferde 1966 Edremitspor'dan sol bek Kerem Coşkun, Polatlı 1926'dan orta saha Yağız Yolcu ve Bursa Nilüfer Futbol'dan stoper Emir Sezgin ile sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni oyunculara başarılı bir sezon diledi.

3'üncü Lig'in yeni takımı Bigaspor, dış transferde 1966 Edremitspor'dan sol bek Kerem Coşkun (20), Polatlı 1926'dan orta saha Yağız Yolcu (20) ve Bursa Nilüfer Futbol'dan stoper Emir Sezgin (24) ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimize Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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