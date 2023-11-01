2026 Milano Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Biatlon Milli Takımı, İsviçre'de düzenlenen kampa katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından karşılanan kamp masraflarında sporcular teknik çalışmaların yanı sıra sosyal medya eğitimi de aldı.

Biatlon Milli Takımı İsviçre'de Kamp Yaptı

2026 Milano Kış Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Biatlon Milli Takımı, Uluslararası Biatlon Birliği (IBU) tarafından İsviçre'de düzenlenen kampa katıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) yapılan açıklamada, Lenzerheide kentinde yapılan kamp masraflarının komite tarafından karşılandığı belirtildi.

Özgenur Köksal, Zülal Türk ve Emre Fidan'dan oluşan milli takım kampı 5 gün sürdü.

Toplam 80 sporcunun katıldığı kampta sporculara teknik çalışmanın yanı sıra sosyal medya eğitiminin de verildiği kaydedildi.