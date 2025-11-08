Haberler

Beyzbol5 Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

Beyzbol5 Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu
Beyzbol5 Milli Takımı, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak tarihinde büyükler kategorisinde ilk madalyasını elde etti. Genç sporcuların gösterdiği performansla tarihi bir başarıya imza atıldı.

Beyzbol5 Milli Takımı, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre Panevezys kentindeki organizasyonda milli takım, D Grubu'nda Moldova, Polonya ve Hollanda'yı 2-0'lık sonuçlarla mağlup etti.

Son 16 turunda Ukrayna, çeyrek finalde de İtalya'yı aynı skorla geçen ay-yıldızlılar, yarı finalde Fransa'ya 2-0 yenildi.

Bronz madalya karşılaşmasında ev sahibi Litvanya'yı 5-9, 4-1 ve 8-4'lük set sonuçlarıyla 2-1 yenen Türkiye, Avrupa üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Nahit Şahin, Türkiye'nin yaş ortalaması 18 olan mili takımla organizasyonda mücadele ettiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu başarı, Türkiye'nin tarihinde ilk kez katıldığı büyükler kategorisinde kazanılan ilk madalya olma özelliğini taşıyor. Sahada büyük bir inanç, disiplin ve takım ruhu sergileyen genç sporcularımız, ülkemizi gururlandırdı. Bu tarihi başarının mimarı olan 18 yaşındaki genç sporcularımızın ailelerine, onları yetiştiren kulüplerimize ve kulüp yöneticilerine, her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
