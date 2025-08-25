Beyzanur Akkuş U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bayburtlu milli sporcu Beyzanur Akkuş, kadınlar 65 kilogramda dünya üçüncüsü olarak, bronz madalya kazandı.

Şampiyonada ilk olarak Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3 mağlup eden Akkuş, ikinci turda Macar sporcu Viktoria Pupp'u 10-0 sayı ile tuş etti. Bronz madalya karşılaşmasında Amerikalı Daniella Nugent'i de 10-0 skorla yenen Akkuş, dünya üçüncüsü oldu. Öte yandan Akkuş, U17 ve U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu elde etmişti. Akkuş, şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağı göndere çektirerek, tüm Türkiye'yi gururlandırmıştı. - BAYBURT