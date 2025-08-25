Beyzanur Akkuş U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Beyzanur Akkuş U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bayburtlu milli sporcu Beyzanur Akkuş, kadınlar 65 kilogramda dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. İlk turda Moğol rakibini yenen Akkuş, ardından Macar ve Amerikalı rakiplerini de tuş ederek madalyayı elde etti.

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bayburtlu milli sporcu Beyzanur Akkuş, kadınlar 65 kilogramda dünya üçüncüsü olarak, bronz madalya kazandı.

Şampiyonada ilk olarak Moğol rakibi Narkhajid Nyamsuren'i 4-3 mağlup eden Akkuş, ikinci turda Macar sporcu Viktoria Pupp'u 10-0 sayı ile tuş etti. Bronz madalya karşılaşmasında Amerikalı Daniella Nugent'i de 10-0 skorla yenen Akkuş, dünya üçüncüsü oldu. Öte yandan Akkuş, U17 ve U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğu elde etmişti. Akkuş, şampiyonalarda ay yıldızlı bayrağı göndere çektirerek, tüm Türkiye'yi gururlandırmıştı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neler yaptı öyle! Juventus'a galibiyeti Kenan Yıldız getirdi

Neler yaptın öyle Kenan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.