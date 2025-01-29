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Beytullah Kayışdağ Türkiye Şampiyonu Oldu

Beytullah Kayışdağ Türkiye Şampiyonu Oldu
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Yozgatlı güreşçi Beytullah Kayışdağ, Ankara'da düzenlenen Türkiye Grekoromen Stil Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda şampiyonluk kazanırken, 'En Centilmen Güreşçi' ödülünü de aldı. Hedefinin Avrupa Şampiyonu olmak olduğunu belirtti.

Yozgatlı güreşçi Beytullah Kayışdağ, katıldığı son müsabakada Türkiye Şampiyonu oldu.

Yozgatlı olan ve Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Beytullah Kayışdağ, 21-23 Ocak tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 'Büyükler Grekoromen Stil Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. Kayışdağ ayrıca turnuvanın 'En Centilmen Güreşçisi' ödülünü de aldı.

Ödülü aldıktan sonra memleketi Yozgat'ta çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek tebrikleri kabul eden Kayışdağ, hedefinin Avrupa Şampiyonluğu olduğunu ifade etti. "Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Ülkemizi 97 kilogramda ben temsil edeceğim. Bu sene de inşallah kürsünün en üst basamağında ülkemizi, Yozgat'ımızı, sevenlerimizi gururlandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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