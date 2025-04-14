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Beytepe Metespor, 22 Maçlık Yenilmezlik Serisiyle BAL Finaline Yükseldi

Beytepe Metespor, 22 Maçlık Yenilmezlik Serisiyle BAL Finaline Yükseldi
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Beytepe Metespor, Süper Amatör Lig'de 22 maçlık yenilmezlik serisiyle play-off finaline kalmayı başardı ve BAL'a yükselmek için mücadele edecek. Bu sezon 25 maçta 61 gol atıp, yalnızca 13 gol yedi.

Beytepe Metespor, 22 maçlık yenilmezlik serisiyle Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmek için play-off finaline kalmayı başardı. Lig bitimine 3 hafta kala final oynamayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip, Süper Amatör Lig tarihinde bir ilke imza atarak 22 maç yenilmeme rekorunu da kırdı.

Ankara Süper Amatör Lig'de mücadele eden ve ligin dikkat çeken takımlarından olan Beytepe Metespor, ligi ikinci olarak tamamlamayı garantiledi. 25 maçta 61 gol atan Beytepe Metespor buna karşın kalesinde ise sadece 13 gol gördü. Sezon başından bu yana 25 maçtan 24'ünü kaybetmeyen ve 22 maçlık yenilmezlik serisiyle bir ilke imza atan Beytepe Metespor, BAL'a yükselmek için play-off finalinde oynayacak ilk takım oldu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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