Haberler

Beypazarı Ultra Trail 3-4 Ekim'de Koşulacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın tek uluslararası ultra maratonu Beypazarı Ultra Trail, 3-4 Ekim'de dört farklı parkurda koşulacak. Katılımcılar tarihi İpek Yolu'nda zorlu parkurlarda fiziksel ve mental dayanıklılıklarını test edecekler.

Ankara'nın tek uluslararası ultra maratonu Beypazarı Ultra Trail, 3-4 Ekim'de koşulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesinin katkılarıyla Beypazarı ilçesinde düzenlenecek organizasyon, 8K, 19K, 39K ve 52K olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Sporcular, zorlu tırmanışlar, teknik inişler ve uzun düzlükler ile hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını sınayacak. Bu zorlu parkurlar aynı zamanda katılımcılara tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı'nın eşsiz doğasını ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı sunacak.

Katılımcılar, kayıt ve parkur bilgilerine "www.beypazariultra.org" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Sadettin Saran harekete geçti

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Sadettin Saran harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı

Çocuk sahibi olmak için gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.