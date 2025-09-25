Ankara'nın tek uluslararası ultra maratonu Beypazarı Ultra Trail, 3-4 Ekim'de koşulacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesinin katkılarıyla Beypazarı ilçesinde düzenlenecek organizasyon, 8K, 19K, 39K ve 52K olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleştirilecek.

Sporcular, zorlu tırmanışlar, teknik inişler ve uzun düzlükler ile hem fiziksel hem de mental dayanıklılıklarını sınayacak. Bu zorlu parkurlar aynı zamanda katılımcılara tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı'nın eşsiz doğasını ve tarihi dokusunu keşfetme fırsatı sunacak.

Katılımcılar, kayıt ve parkur bilgilerine "www.beypazariultra.org" adresinden ulaşabilecek.