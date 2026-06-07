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Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nden olağanüstü genel kurula yoğun katılım

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nden olağanüstü genel kurula yoğun katılım
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Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na yoğun katılım sağlayarak demokratik haklarını kullandı.

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na yoğun katılım sağladı.

Genel kurul günü sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen dernek üyeleri ve kongre üyeleri, seçim süreci öncesinde görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmanın ardından Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen ulaşım ile stadyuma hareket edildi.

Stadyuma ulaşan kongre üyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleceği açısından büyük önem taşıyan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy kullanma işlemlerine katılarak demokratik haklarını kullandı.

Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği Yönetimi, genel kurula katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek, Fenerbahçe'nin demokratik süreçlerinde yer almanın ve kulübün geleceğine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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