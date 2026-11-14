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Beylikova Kaymakamı Kantilav, kick boks kursundaki sporculara ödül verdi

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Beylikova Kaymakamı Kantilav, kick boks kursundaki sporculara ödül verdi
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Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'ndeki kick boks kursunu ziyaret ederek sporcuların antrenman maçlarını izledi ve ardından ödül verdi. Kantilav, kurs ve projeler hakkında bilgi alıp velilerin talep ve önerilerini dinledi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kaymakamı Ali Kantilav, Gençlik Merkezi'nde devam eden kick boks kurslarını ziyaret ederek genç sporcuların antrenmanlarını takip etti.

Ziyaret kapsamında çocukların ringde gerçekleştirdiği antrenman maçlarını izleyen Kaymakam Kantilav, müsabakaların ardından sporculara çeşitli ödüller takdim etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez'den ilçede yürütülen kurslar, eğitim faaliyetleri ve projeler hakkında bilgi alan Kantilav, programa katılan velilerle de görüşerek talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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