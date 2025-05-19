Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de 3. Olmayı Başardı

Beykoz Belediyespor, Hentbol Süper Lig'de 3. Olmayı Başardı
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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı 35-33 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, DEPSAŞ Enerji As'ı 35-33 yendi.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, Beykoz Belediyespor'un 14-13 üstünlüğüyle bitti.

Eşleşmedeki ilk maçtan da 40-32 galip ayrılan Beykoz Belediyespor, seriyi 2-0 kazandı ve sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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