Beykan Şimşek: Transfer Görüşmesi Yapmadım, Önceliğim Elazığspor

Beykan Şimşek: Transfer Görüşmesi Yapmadım, Önceliğim Elazığspor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek, transfer iddialarına yanıt vererek hiçbir takımla görüşme yapmadığını ve önceliğinin Elazığspor olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, durum ne olursa olsun önce doğru olanı yapacaklarını belirtti.

Şu an için hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadığını belirten Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek, "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim" dedi.

Elazığspor'un tecrübeli kaptanı Beykan Şimşek'in ismi sezonun tamamlanmasıyla transfer gündeminden düşmüyor. Başarılı oyuncunun ismi Bursaspor'un ardından Şanlıurfaspor'la da anılmaya başladı. Beykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek önceliğinin Elazığspor olacağını söyledi.

Tecrübeli oyuncu paylaşımında; "Değerli abilerim, kardeşlerim çok sayıda mesaj alıyorum. Şu an için hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım. Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim. Durum ne getirir bilmiyorum ama bizler sevildiğini bilen vefalı insanlarız. Önce doğru olanı yapacağız. Anlaşamazsak orasını ondan sonra yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çin lideri Xi Jinping ile görüşen Trump'tan ilk mesaj: Çok olumlu geçti, beni Pekin'e davet etti

Çin lideri ile görüşen Trump'tan ilk mesaj geldi
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi

Yola çıkan bin pişman! Bayram arifesinde trafik durma noktasına geldi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.