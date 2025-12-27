Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübüne 52-88 mağlup oldu.

Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Vali Avni Çakır, 7 yaşındaki bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Karşılaşmada konuk takım Samsun BESK, Muş ekibini 88-52 yendi.

Karşılaşmayı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, vali yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç izledi.