Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü, evinde Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne 52-88 mağlup oldu. Maç öncesinde Vali Avni Çakır, 7 yaşındaki engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübüne 52-88 mağlup oldu.
Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesi Vali Avni Çakır, 7 yaşındaki bedensel engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.
Karşılaşmada konuk takım Samsun BESK, Muş ekibini 88-52 yendi.
Karşılaşmayı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, vali yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç izledi.