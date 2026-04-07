Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını tanıdık bir isme çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ONANA SÜRPRİZİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan ve şu anda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu eldiven Andre Onana için devreye girdi.

TRABZON'DAKİ PERFORMANSI DİKKATÇ EKTİ

Manchester United’dan kiralık olarak geldiği Trabzonspor’da sergilediği performansla yeniden form tutan 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, Beşiktaş yönetiminin radarına takıldı. Siyah-beyazlı kurmayların, Onana’nın Türkiye adaptasyonunu tamamlamış olmasını büyük bir avantaj olarak gördüğü ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Haberin detaylarında, Beşiktaş’ın önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların planı, Onana’yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak ya da uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak.