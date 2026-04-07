Haberler

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminin ilk sürprizi: Andre Onana

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Kamerunlu kaleci Andre Onana için devreye girdiği iddia edildi.

  • Beşiktaş, Manchester United'da bonservisi bulunan ve Trabzonspor'da kiralık oynayan kaleci Andre Onana için transfer görüşmeleri başlatacak.
  • Beşiktaş, Onana'yı satın alma opsiyonuyla kiralamayı veya uygun bir bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Beşiktaş, kaleci transferinde rotasını tanıdık bir isme çevirdi. 

BEŞİKTAŞ'TAN ONANA SÜRPRİZİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan ve şu anda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu eldiven Andre Onana için devreye girdi.

TRABZON'DAKİ PERFORMANSI DİKKATÇ EKTİ 

Manchester United’dan kiralık olarak geldiği Trabzonspor’da sergilediği performansla yeniden form tutan 29 yaşındaki tecrübeli kaleci, Beşiktaş yönetiminin radarına takıldı. Siyah-beyazlı kurmayların, Onana’nın Türkiye adaptasyonunu tamamlamış olmasını büyük bir avantaj olarak gördüğü ifade edildi. 

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Haberin detaylarında, Beşiktaş’ın önümüzdeki günlerde Manchester United ile masaya oturmaya hazırlandığı ifade edildi. Siyah-beyazlıların planı, Onana’yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak ya da uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

