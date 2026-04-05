Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, maç sonu paylaşımını siyah bir görüntü ile paylaşarak hakem kararlarına göndermede bulundu. Beşiktaş, bu paylaşımın ardından yeni paylaşımlarına da devam etti.

  • Beşiktaş, Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu.
  • Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesapları, maç sonrası tamamen siyah bir görsel paylaştı.
  • Beşiktaş'ın sosyal medya paylaşımlarında 'Skandal bir penaltı' ve 'Emek hırsızları' ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında futbolseverler nefes kesen bir derbiye tanıklık etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan dev mücadelede Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’ye uzatma anlarında yediği golle 1-0 kaybetti. 

UZATMALARDA GELEN YIKIM

Maçın büyük bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, heyecan son bölüme taşındı. Karşılaşmanın duraklama dakikalarında penaltı kazanan Fenerbahçe, bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş, sergilediği dirençli oyuna rağmen sahadan puansız ayrılarak taraftarını üzdü.

MAÇ SONU PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş cephesinden sert bir tepki geldi. Mücadele boyunca hakem kararlarından memnun olmayan siyah-beyazlı yönetim ve sosyal medya ekibi, alışılmışın dışında bir skor paylaşımına imza attı. Kulübün resmi hesaplarından herhangi bir metin veya skor görseli yerine, tamamen siyah bir görsel paylaşıldı. Bu tepki, maç içerisinde yaşanan kritik pozisyonlara ve hakem yönetiminin "maçın önüne geçtiğine" dair bir gönderme olarak yorumlandı.Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.

''SKANDAL BİR PENALTI''

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise "Skandal bir penaltı" ifadesi kullanıldı.

''EMEK HIRSIZLARI!''

Paylaşımlarına devam eden siyah-beyazlı kulüp, bir yeni paylaşımda daha bulunarak maçın sonunda verilen penaltı kararına ''Emek hırsızları'' şeklinde tepki gösterdi. 

Cemre Yıldız
500

Yorumlar (8)

İbrahim Nayci:

Fenerbahçe'nin attığı ve iptal edilen golü içinde geçerli mi bu siyah tablo....??

İzmirli solcu:

mal o doğru karar zaten

Teşkilatı mahsusa:

İzmirli @mcıık gözün görmüyor mu

fatih kurban:

futbol oyun kurallarını öğren öyle yorum yap adam buz gibi ofsayt yan hakem bayrağı kaldırmaması hata ama normal bu hakemlerden daha fazlası beklenemez.

Kobayashi Besiktas:

Hadi yazıldı da bu kadar beğeni nasıl alabildi neye istinaden ofsayt değil diyorsunuz

tamer durmaz:

ayne öyle ibrahim gol temizdi yediler tertemiz golu belkide hakem penaltıyı o yızden verdi

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

En sonunda bunu da gördük! Saldırdığı kişinin kim olduğunu duyunca hayret edeceksiniz

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor

Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

