Beşiktaşlı taraftarlardan 'Yönetim İstifa' tezahüratları

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u El Bilal Toure'nin 90+5'te attığı golle 1-0 yendi.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş'ta yönetime maçın son bölümünde yoğun tepki geldi. Siyah-beyazlı tribünler, 82. dakika itibariyle yönetim aleyhine tezahüratlar yaptı. Tüm tribünler, bu dakikalarda, "Yönetim istifa." tezahüratları gerçekleştirdi. Taraftarlar aynı zamanda 'Transferler nerede Serdal Adalı?' şeklindeki tezahüratlarla da serzenişlerini uzun süre boyunca getirdi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ, TEPKİ DEVAM ETTİ

Beşiktaş, rakibi Kayserispor karşısında aradığı golü 90+5'te buldu. Siyah-beyazlılar, El Bilal Toure'nin şık kafa golüyle öne geçti. Beşiktaşlı tribünler, Toure'nin bu golüne rağmen yönetime tepkilerini göstermeye devam ederek istifa tezahüratları yaptı.