Beşiktaşlı futbolculardan SMA hastası çocuklara anlamlı destek - Haberler

Josef De Souza : Her şeyden önce insanlık geliyor

Kevin N'Koudou: Duyarlı olmak herkesin görevi

Rachid Ghezzal : Sahada iyi olmak önemli ama en önemlisi iyi bir insan olmak

Atiba Hutchinson : Güzel bir amaç için her türlü desteği sağlamak gerekiyor

Emirhan İlkhan: Herkesten destek bekliyoruz

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,- Beşiktaşlı futbolcular, SMA hastası çocuklar için seferber oldu. Beşiktaş Kulübü Malzemecilerinden Erdal Erdem'in sosyal medya yayınına katılan futbolcular, 6 çocuk için yardım çağrısında bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular Rachid Ghezzal, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou ve Emirhan İlkhan, Beşiktaş Kulübü Malzemecilerinden Erdal Erdem'in Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yardım kampanyasına katıldı. Futbolcular; SMA hastası Pera Sinkiler, Emine Asya, Lina Çulha, Çınar Çakan, Ömer Alp Kader ve Eylül Coşkun için sosyal medya üzerinden katıldıkları canlı yayında yardım çağrısı yaptı.

Bebeklerin sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Rachid Ghezzal, "Benim için böyle bir destek bulunmak çok önemli. Futbol önemli, sahada iyi oynamak önemli ancak en önemlisi iyi bir insan olabilmek. Elimden gelen her türlü yardımı asla esirgemem. Bu bir yardım değil, insanlık görevi. Önemli olan miktarın büyüklüğü değil. Herkes kendi bütçesine göre yardım edebilir. Yardım paylaştıkça çoğalır. Umarım bebeklerimiz bir an önce sağlığına kavuşur" şeklinde konuştu.