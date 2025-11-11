Haberler

Beşiktaşlı Futbolcu Necip Uysal, Bahis Soruşturması İçin Suç Duyurusunda Bulundu

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Uysal, hayatı boyunca bahis oynamadığını ve kendi kimlik bilgileri kullanılarak bahis hesabı açıldığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Bu oyunculardan biri de Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal. 34 yaşındaki futbolcu, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, hayatı boyunca hiç bahis hesabı olmadığını ve bahis oynamadığını dile getirdi.

Siyah-beyazlı futbolcu, bu sabah da erken saatlerde suç duyurusunda bulunmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Necip'in kendi TC Kimlik Numarası ve adının kullanılarak başka biri tarafından bahis hesabı açılması ve oynanması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
