Beşiktaş, Uduokhai'yi Union Berlin'e transfer etti

Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, Alman ekibi Union Berlin'e transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stopere hizmetleri için teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Alman oyuncu, Beşiktaş'ta 58 resmi maçta forma giydi.

Kaynak: AA