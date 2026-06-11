Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, baba oldu

Beşiktaş Kulübü, Alman futbolcusu Felix Uduokhai'nin baba olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Felix Uduokhai ve Camilla Uduokhai çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Felix ve Camilla çiftini tebrik eder, Adele Grace ismini verdikleri kızlarına sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.