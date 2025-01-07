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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u Mağlup Etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u Mağlup Etti
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Net Global Sivasspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik sorumlu Halim Okta, oyuncularının iyi bir performans sergilediğini ve kazandıkları için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Okta, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kupada ilk maçlarına çıktıklarını belirtti.

Zor maç olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Okta, "Bu maç öncesinde oyuncularımızla yaptığımız güreşmede onlardan gerek taktik anlamında, gerekse oyun içerisinde yapacakları şeylerle ilgili istediklerimizin hemen hemen tamamını ilk yarıda oyuncularımız uyguladı." dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında golü de bulduklarını aktaran Okta, şunları kaydetti:

"Topun hakimiyeti tamamen bizdeydi, iyi bir ilk yarı geçirdik. Sonra ikinci yarıda özellikle 60. dakikadan itibaren biraz topu fazla rakibe verdik. Oyuncularımız biraz geriye çekildi, rakibi daha önde tutalım istiyorduk. Son haftalardaki skorlardan kaynaklanan skoru koruma içgüdüsüyle biraz kendi sahamızda kaldık ve topu rakibe verdik. Ama sonuçta kazandık. Kazandığımız için çok mutluyuz, Yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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