Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' çağrısı
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti

Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası için Sivas'a Geldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası için Sivas'a Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk maçında Sivasspor ile karşılaşmak üzere Sivas'a ulaştı. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Nuri Demirağ Havalimanı'na indi.

Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun ilk hafta mücadelesi için Sivas'a geldi.

Sivasspor ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında yarın saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Beşiktaş kafilesini, çok az sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti.

Siyah-beyazlı takımın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlaın, Ciro Immobile, Joao Mario, Can Keleş, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Doğal gazda büyük zam devreye girdi
img

Muslera ve Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya Türkçe gönderme
img

Merakla beklenen görüşme sona erdi! İlk açıklama AK Parti'den
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi

Musk'ın iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
Galatasaray detayı maça damga vurdu: Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş

Fatih Terim'den Suudi Arabistan'a görkemli giriş
40 yaş küçük sevgilisi, Mehmet Ali Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı

Erbil'le cinsel yaşantısını anlattı: Hap kullanmamasına rağmen...
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Deportiva Minera Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Deportiva Minera Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Karne günü ne zaman 2025? Pazartesi günü hangi diziler var? 6 Ocak Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Kumsal kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kumsal Dağlı kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sabriye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sabriye Dağlı kaç yaşında, nereli? TRT 1 canlı maç izle! INTER MİLAN MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor? Yemekteyiz Nur kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nur Karagöz kaç yaşında, nereli? Sakaryaspor Gençlerbirliği CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sakaryaspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yemekteyiz Reşit kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Reşit Bodur kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.