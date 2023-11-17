Beşiktaş, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL