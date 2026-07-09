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Beşiktaş, Slovakya kampına yarın iki hazırlık maçıyla devam edecek

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Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, yarın TSİ 18.00'de Mattersburg ve 19.30'da Widzew Lodz ile karşılaşacak. Maçlar 35'er dakikalık iki devre halinde oynanacak.

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, yarın iki hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de Avusturya ekibi Mattersburg, saat 19.30'da ise Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek.

Pappelstadion'da oynanacak mücadeleler, 35'er dakikadan iki devre halinde yapılacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona hazırlanan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 2-1 yenerken, ikinci karşılaşmada ise aynı ülke takımlarından MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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