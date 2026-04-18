Beşiktaş ile Samsunspor, ligde 66. randevuda

Beşiktaş ile Samsunspor, yarın Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig tarihindeki 66. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş daha önce 35 galibiyetle önde bulunuyor. İki takım arasındaki maçların geçmişi ve karşılaşma istatistikleri detaylandırıldı.

Beşiktaş ile Samsunspor, yarın Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.

Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.

Samsun'da Beşiktaş üstünlüğü

Beşiktaş ile Samsunspor arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlılar, üstün durumda.

Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 31 müsabakanın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı.

Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

Dolmabahçe'deki tarihi maç

İki takım arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan maç, Türk futbol tarihine adını yazdırdı.

Ligde sezonun ikinci yarısının ilk mücadelesinde Beşiktaş, 25 Ocak 2004'te o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Samsunspor'u ağırladı.

Tarihe geçen müsabakada Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor lehine 4-1 olduğu esnada 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha sonra karşılaşmanın sonucunu kırmızı-beyazlılar lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
