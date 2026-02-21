Haberler

Beşiktaş ile Göztepe, 60. randevuda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile düzenlenecek maçta 60. kez karşılaşacak. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30 galibiyet elde ederken, Göztepe 12 kez kazandı. İki ekip İstanbul'da toplam 30. kez sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın Göztepe ile ligde 60. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 12'sini ise Göztepe kazandı. Taraflar, 17 müsabakada da berabere berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-59 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da oynanan 29 Süper Lig maçında Beşiktaş 18, Göztepe ise 4 galibiyet aldı. İki ekip 7 müsabakada da eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlıların 56 golüne, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.

Farklı skorlar

İki takım arasındaki en farklı galibiyete Beşiktaş imza attı. Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Göztepe ise toplam 12 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 ve 2025-2026 sezonlarında evinde 3-0'lık skorlarla kazandı.

Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı mücadele iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi