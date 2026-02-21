Beşiktaş ile Göztepe, 60. randevuda
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile düzenlenecek maçta 60. kez karşılaşacak. Geride kalan 59 maçta Beşiktaş 30 galibiyet elde ederken, Göztepe 12 kez kazandı. İki ekip İstanbul'da toplam 30. kez sahaya çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, yarın Göztepe ile ligde 60. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 12'sini ise Göztepe kazandı. Taraflar, 17 müsabakada da berabere berabere kaldı.
Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-59 üstünlüğü bulunuyor.
İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 30. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da oynanan 29 Süper Lig maçında Beşiktaş 18, Göztepe ise 4 galibiyet aldı. İki ekip 7 müsabakada da eşitliği bozamadı.
Siyah-beyazlıların 56 golüne, sarı-kırmızılılar 28 golle yanıt verdi.
Farklı skorlar
İki takım arasındaki en farklı galibiyete Beşiktaş imza attı. Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda İzmir'de oynanan karşılaşmayı 6-0 kazandı.
Göztepe ise toplam 12 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 ve 2025-2026 sezonlarında evinde 3-0'lık skorlarla kazandı.
Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı mücadele iki takım arasındaki en gollü maç olarak kayıtlara geçti.