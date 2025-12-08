Gaziantep FK: 2-2

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanı 25'e, Gaziantep FK ise 23'e yükseltti.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran üstlendi.

Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Beşiktaş olsa da Gaziantep FK geliştirdiği ilk atakta golü buldu. Perez'in uzun pasında Gökhan Sazdağı topu ıskaladı. Topla buluşan Bayo, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. Geriye düşmesinin ardından Orkun Kökçü, Cerny ve Toure ile pozisyonlara giren Beşiktaş bunlardan sonuç alamasa da 35'inci dakikada eşitliği yakaladı. Kaleci Zafer Görgen'in uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Toure'ye çarparak ağlara gitti: 1-1. Siyah-beyazlılar, ilk yarının son anlarında Toure ile girdiği net bir gol pozisyonundan faydalanamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı. Siyah-beyazlılar ilk 5 dakikalık bölümde Toure ile girdiği iki gol pozisyonunda kaleci Zafer'i geçemedi. Gaziantep FK 66'ncı dakikada bir kez daha öne geçti. Kamara'nın pasıyla ceza sahası içinde topu önüne alan Bayo, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. 70'nci dakikada Beşiktaş bir kez daha eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan kornerde Cerny ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Abraham'ım kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. Siyah-beyazlılar, beraberlik golünün ardından Ndidi ve Paulista ile gole yaklaşsa da kaleci Zafer'i geçemedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

JOTA SİLVA VE CENGİZ ÜNDER DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Mücadelenin ilk yarısında takım arkadaşına hazırladığı bir pozisyon sonrasında kasığını tutan Cengiz Ünder, bir süre kendisini denedikten sonra oyuna devam edemedi. Cengiz Ünder, 23'üncü dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı. Öte yandan ilk yarının son anlarında ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Jota Silva da oyuna devam edemedi. Portekizli yıldızın yerde kaldığı pozisyonda siyah-beyazlı futbolcular, penaltı itirazlarında bulunurken, hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. Jota Silva, ikinci yarının hemen başında yerini Tammy Abraham'a bıraktı. Öte yandan maçın son anlarında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz da 87'nci yerini Djalo'ya bıraktı.