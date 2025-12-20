Haberler

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Mücadelede ilk yarı 0-0 sona erdi. Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'nün şutu üst direkten döndü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Laçi'nin uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

21. dakikada Djalo'nun ara pasında Abraham ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Erdem meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.

29. dakikada sol taraftan Laçi'nin direkt penaltı noktası gerisine ortaladığı topa Rak-Sakyi bekletmeden vuruşunu yaptı. Ağlara giden meşin yuvarlak kale çizgisi önünde Orkun'da kaldı ve uzaklaştırıldı.

35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Orkun'un uzak direğe sert şutunda kaleci Erdem meşin yuvarlağı son anda çeldi.

45+2. dakikada Cerny'nin pasında topla buluşan Orkun'un ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Tammy Abraham (Devrim Şahin dk. 45)

Yedekler: Mert Günok, Jonas Svensson, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Gökhan Sazdağı, Rafa Silva, David Jurasek, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Jesuran Rak-Sakyi, Ibrahim Olawoyin, Antonio Augusto, Ali Sowe

Yedekler: Eren Kılıç, Osman Yağız Topçu, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Taha Şahin, Taylan Antalyalı, Muhamed Buljubasic, Halil Dervişoğlu, Altın Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kart: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
