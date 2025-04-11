Beşiktaş ve Başakşehir Süper Lig'de 22. Randevuya Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Başakşehir ile 22. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

22. randevu

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 6 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 24 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Rakibine 4 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakada kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, rakibine karşı son yenilgisini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 1-0'lık sonuçla aldı.

İstanbul ekiplerine karşı üstün

Kara Kartal, Trendyol Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımlarının birbirleri ile oynadığı maçlarda en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sakatlıklar can yakıyor

Beşiktaş'ta sağ ayak bileğinde bağ yırtığı olan Felix Uduokhai, uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Emirhan Topçu, uyluk gerilmesi problemi yaşayan Elan Ricardo'nun yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov'un da forma giymesi beklenmiyor.

Özellikle birçok defans oyuncusunun sakat olması, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Başakşehir karşısında savunmayı oluşturmakta işini zorlaştıracak. Solskjaer, sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan Necip Uysal hakkında son kararını ise bugün gerçekleşecek antrenmandan sonra karar verecek.

Semih ve Tayyip Talha cezalı

Siyah-beyazlılarda, Başakşehir maçında 2 futbolcu, kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Kartal'da, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç ile Galatasaray derbisinde yaptığı hareket sonrasında 2 maç ceza alan Semih Kılıçsoy, Başakşehir karşısında kadroda yer alamayacak.

Kartal'da 5 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile de sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Başakşehir mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Cihan Aydın düdük çalacak

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL