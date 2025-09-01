Beşiktaş, Vaclav Cerny'i Transfer Ediyor

Profesyonel futbolcu Vaclav Cerny, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için bu akşam İstanbul'a geliyor. Uçağı, saat 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne inecek.

Beşiktaş : "Profesyonel futbolcu Vaclav Cerny, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vaclav Cerny'i taşıyan uçak bu akşam saat 23.05'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." - İSTANBUL

